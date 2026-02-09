La respuesta de Cony Capelli tras ácidas críticas de Fran García-Huidobro: «Por contrato me correspondían…»

Fran García-Huidobro realizó una polémica declaración en la reciente edición de Primer Plano.

«Los que fueron valientes, valientes hasta las últimas consecuencias. Excepto una, que no ha salido hoy en la noche y que está fuera del país», señaló la panelista.

A esto añadió: «Parece que no se ha enterado que la ley cambió y que las licencias psiquiátricas ya no te permiten irte fuera del país».

La conductora explico que después de la polémica con las licencias medicas, los certificados psiquiátricos solo permiten que las personas puedan descansar dentro del territorio nacional, incluyendo Rapa Nui.

Fran García-Huidobro además expresó en el episodio que: «Podría haberse ido a Isla de Pascua, pero no. Cancún no esta incluido en la licencia».

Para concluir declaró que: «No sé cómo se va a arreglar eso al regreso. Yo vengo llegando, no formo parte del área legal del canal, solamente lo pongo arriba de la mesa».

Aunque la Dama de Hierro no mencionó nombres, las especulaciones apuntan a que sus dichos fueron para Cony Capelli por su reciente publicación en Cancún. Donde la ex participante de Gran Hermano estaba de vacaciones junto a su nueva pareja.

Respuesta de Cony Capelli ante la crítica de Fran García-Huidobro

La modelo no se quedó callada y a través de su cuenta de Instagram aclaró los dichos de la conductora.

«Mi licencia fue otorgada por mi psiquiatra de cabecera con quien vengo trabajando ya hace 2 años la cual trabaja en conjunto con mi psicóloga con quien llevo ya 3 años, ambas grandes profesionales», indicó.

Luego señalo que la licencia entregada fue de 3 días, los cuales no cumplido, debido a que de igual forma fue al programa a despedirse, porque se lo pidieron.

Respecto a sus vacaciones mencionó: «Mis vacaciones estaban pactadas hace meses con el canal, son vacaciones que por contrato me correspondían».

Después de la publicación de Capelli, Fran García-Huidobro lo compartió y escribió: “Muchas gracias por la aclaración”.

También puedes leer en Radio Corazón: «Él se me declaró»: Tonka Tomicic impactó al revelar que rechazó a Felipe Camiroaga

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google