Gabriel Boric se refirió al Caso Licencias Médicas en Cuenta Pública 2025: «La sanción que corresponde es la destitución»

Durante su cuarta y última Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, el presidente Gabriel Boric abordó el escándalo que involucra a más de 25 mil funcionarios públicos que, entre 2023 y 2024, habrían utilizado licencias médicas para viajar al extranjero, incurriendo en un posible uso fraudulento del sistema.

En su intervención, el mandatario subrayó la gravedad de este tipo de conductas y recalcó que no habrá espacio para la impunidad. “A nadie escapa que en los últimos años hemos enfrentado una serie de casos de irregularidades, abusos, fraudes y delitos que han indignado —con razón— a la opinión pública. Mi posición como presidente es la misma: todos deben ser investigados acuciosamente hasta el total esclarecimiento de los hechos, sin lugar alguno a la impunidad”, expresó.

Boric fue enfático en destacar que este tipo de hechos comprometen seriamente la credibilidad de las instituciones. “La corrupción daña la democracia”, reiteró.

Gabriel Boric sobre caso licencias Médicas en Cuenta Pública 2025

Respecto del caso específico de las licencias médicas mal utilizadas, el jefe de Estado anunció medidas claras. “Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia médica debe asumir su responsabilidad y quedar sujeta a sumario administrativo, incluso si ha renunciado. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad es la destitución del cargo”.

No obstante, también hizo un llamado a no generalizar ni utilizar este escándalo como argumento para debilitar el aparato estatal. “Contrario a lo que algunos esgrimen como pretexto para retroceder en derechos y jibarizar al Estado, la institucionalidad pública es robusta comparada a nivel internacional. Tenemos que valorarla, mejorarla sin lugar a dudas. Ser duros contra quienes vulneran los principios de la ética, de la responsabilidad y de la transparencia, pero no destruirla”, puntualizó.

“Ante la crisis de confianza en las instituciones, es clave que no nos quedemos solamente en la crítica y en apuntar con el dedo. Si no que demos soluciones reales, que defendamos estos principios con acciones y no solo con palabras”, cerró el presidente Gabriel Boric