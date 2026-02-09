Cony Capelli presenta a su nueva pareja tras polémica salida de Fiebre de Baile: «Estoy feliz, tranquila…»

Cony Capelli impresionó al internet al revelar su romance amoroso con Sebastián Daroch. La influencer subió unas fotos a su Instagram mostrando sus vacaciones en Cancún, México.

Tras su repentina salida antes de la final de Fiebre de Baile, donde menciono su retiro para priorizar su salud mental. La modelo sorprendió a sus seguidores tras subir un carrusel de fotos junto a su nuevo amor.

«Ahora estoy feliz, estoy tranquila. Mi corazón está bien cuidado, estoy muy contenta. Nos estamos conociendo», señaló la bailarina.

Además, mencionó que: «Nos estamos conociendo. No fue pensado de que eso se iba a poner público. Le mando todos mis cariños, de seguro me está viendo».

El rumor amoroso comenzó cuando Cony Capelli subió una historia a su Instagram besando a un hombre, que luego borró.

Ante esto, en el programa de Fiebre de Baile, Juan Pablo Queraltó le preguntó sobre el por qué habría borrado las fotos.

“Nos estamos conociendo, la verdad es que sí se bajó la foto. Creo que fue por un tema conversado de que ‘cada cosa en su momento’. No fue pensado que eso se iba a poner público y yo creo que la poca costumbre de parte de la otra persona”. Señalo la ex chica reality.

¿Quién es Sebastián Daroch, la nueva pareja de Cony Capelli?

Sebastián Daroch Martínez es un hombre de 34 años, que mantiene una vida alejada del espectáculo.

Por otro lado, en Facebook el chileno comparte fotos de sus viajes y se ve que es padre de una menor, según consignó Pagina 7.

De todas manera, aunque se desconoce sobre la vida privada de Sebastián. El sitio infama afirmó que el hombre pudo haber tenido un romance con la actriz Disley Ramos, quien recientemente termino su relación con Luis Jiménez.

