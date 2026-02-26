Experiodista de Mega fue detenido tras denuncia de presunta agresión a su pareja

Recientemente, se dio a conocer que un experiodista de Mega fue detenido durante la noche del miércoles tras ser denunciado por una presunta agresión contra su pareja.

Se trata de Juan Miranda, quien actualmente es jefe de Comunicaciones de la Municipalidad de La Serena.

Es importante señalar que el periodista inició su carrera en Chilevisión y luego estuvo en Canal 13. Sin embargo, su etapa más relevante en televisión fue cuando estuvo en Mega.

En el canal ubicado en Vicuña Mackena asumió en cargo de sub-editor del noticiero, el que en ese tiempo era «Ahora Noticias».

Grave denuncia contra Juan Miranda

El Díario El Día dio a conocer que el procedimiento ocurrió después de un llamado, en el cual se denunció un episodio de violencia en el hogar del periodista y su pareja. De este modo, funcionarios policiales llegaron hasta el domicilio, donde se llevó a cabo la detención.

Según la información preliminar, el denunciante acusó que recibió golpes de puño. Luego se constataron lesiones leves en un centro asistencial.

De este modo, el experiodista de Mega quedó a disposición del Ministerio Público. En la mañana del jueves fue llevado al tribunal para realizar el respectivo control de detención.

En su testimonio, Miranda habría indicado que su pareja se encontraba atravesando un episodio vinculado al consumo de drogas al momento de los hechos. La investigación en desarrollo considerará este antecedente.

Vale señalar que la causa en esta en la etapa inicial y la fiscalía tendrá que determinar las responsabilidades y posibles medidas cautelares.

Por otro lado, es importante mencionar que si bien el hecho ocurrió en el ámbito privado, podría tener consecuencias administrativas, ya que Miranda trabaja en un municipio.

De hecho, en la municipalidad ya estarían evaluando su continuidad.

