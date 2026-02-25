Ke Personajes responde si es que invitará a Américo a su show en el Festival de Viña 2026: «Me enseñaron cuando era chico que…»

Mañana miércoles 25 de febrero, la popular banda argentina de cumbia Ke Personajes se presentará en el Festival de Viña 2026.

Vale señalar que este será el debut de la agrupación, liderada por el vocalista Emanuel Noir en este prestigioso evento.

Cabe destacar que durante este mismo día, también se presentará el colombiano Juanes. Mientras que la encargada de hacer reír a la Quinta Vergara será la transformista Asshka Sumathra, quien obtuvo su cupo tras ganar el programa de Mega «Coliseo».

Ke Personajes aclara si es que invitarán a Américo a su show en Viña

Previo a su show en el Festival de Viña, la banda trasandina fue consultada en una conferencia de prensa si es que invitarán al cantante Américo, con quien tiene una buena relación y colaboraron en «Entre el odio y el amor».

«¿Tendremos a Américo esta noche en la Quinta Vergara para cantar este éxito?», le consultaron a la agrupación.

Frente a esto, Emanuel Noir fue claro. «Me enseñaron cuando era chico que cuando me invitan por primera vez a un lugar, no puedo ir con amigos», indicó.

«Me invitaron a mí, en este caso nos invitaron a nosotros y nosotros tenemos que disfrutar de este show como primera vez. Solo eso», agregó el vocalista de Ke Personajes. De este modo, descartó la posibilidad de invitar a Américo a su show.

Es importante mencionar que durante el último tiempo, el reconocido cantante chileno fue noticia por su polémico quiebre con Yamila Reyna, con quien incluso se iba a casar.

