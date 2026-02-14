«Han sido días muy difíciles»: Américo interrumpió su presentación en Palmilla para sincerarse sobre su quiebre

Tras la intensa semana que vivieron Américo y Yamila Reyna, luego de su mediático quiebre, el cantante decidió sincerarse públicamente durante su presentación en la Vendimia de Palmilla, donde estuvo anoche.

En medio de su show, el llamado “Rey de la Cumbia” se tomó unos minutos para referirse al difícil momento personal que atraviesa. Visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas ante el público.

Américo interrumpió su presentación en Palmilla para sincerarse sobre su quiebre

De entrada, Américo expresó: «Han sido días muy difíciles, muy duros para mí y para otros también. La verdad es que me ha tocado ver con mucho dolor, con decepción, con paciencia me ha tocado ver, escuchar, leer un montón de cosas. Puedo estar de acuerdo o no, pero sí lo he hecho con mucho dolor».

También, aprovechó la instancia para enviar un mensaje a la prensa presente en el lugar: «Aprovechando que vinieron amigos de los medios, que vinieron desde Santiago, viajaron hasta aquí porque tenían mucho interés por hablar conmigo o por escuchar unas palabras, déjenme decirles que no puedo estar de acuerdo con su trabajo, pero sí los respeto. Lo único que les voy a pedir es que me dejen hacer el mío, y el mío es cantar, para eso nací».

Luego, Américo recordó sus inicios sobre el escenario, destacando el significado que tiene para él: «A los 7 años, cuando me subí a un escenario, supe que era mi lugar seguro. Esperé todos estos días para estar en un lugar seguro y poder decir, poder expresar un poco de mis sentimientos».

La solicitud del cantante

En esa misma línea, el cantante se refirió al término de su relación: «Aprovecho también a los mismos amigos y a todos, y a mí mismo también, un poco de tregua, respeto por una historia preciosa de la cual todos fueron testigos. Una historia que fue real, que, bueno, se acabó. Esperaba que no de esta forma. De hecho, esperaba que no se acabara, pero así es la vida».

Más adelante, agregó: «Si me permiten esta noche sacarme un montón de cosas que tengo adentro y que no he podido durante días, así como esta noche voy a entregar lo mejor de mí en este show, cantando con toda mi pasión (…) quiero dedicarme este show a mí mismo, porque en cada canción sé que voy a expresar todo lo que siento».

Finalmente, también dedicó palabras a Yamila Reyna: «Y mucho respeto también pido por Yamila, por supuesto que sí, lo pido. Solo eso quería decir, ya está y ya dije lo que tenía que decir. El resto se los voy a decir con mis canciones».

