Artista de Viña se camufló entre el público y sorprendió a niña a horas de su show: el regalo la hizo llorar

A horas de su presentación en la tercera noche del Festival de Viña del Mar, Jesse & Joy ya daban que hablar. Pero esta vez no fue por lo que pasaría sobre el escenario, sino por un gesto espontáneo que conquistó a sus seguidores.

Jesse Huerta bajó a la galería de la Quinta Vergara y comenzó a recorrer el sector entre el público. En medio del ambiente previo al show, se detuvo frente a una niña llamada Javiera, que esperaba el espectáculo junto a un familiar. Ella no se dio cuenta de inmediato de quién le estaba hablando.

El propio cantante grabó el momento y luego lo publicó en su cuenta de Instagram. En el registro se le escucha dedicarle unas palabras: “Disfruta mucho el show, Javiera, nos vemos en nada para subir al escenario en el Festival de Viña”.

Las reacciones al viral de Jesse & Joy horas antes de su show

La sorpresa creció segundos después. Jesse le regaló entradas para otro sector y, cuando Javiera entendió que estaba frente a uno de los artistas más esperados de la noche, no pudo contener las lágrimas. El músico la abrazó, posó para una foto junto a ella y su acompañante, y además firmó su sombrero rosado.

Con humor, cerró el video diciendo: “El cubrebocas sigue siendo el mejor disfraz de todos los que he usado”.

El registro rápidamente se viralizó. Los comentarios no tardaron en aparecer. “Amo cuando no lo reconocen”, escribió un usuario. “Pensé que no lo harías acá en Chile pero qué emoción ver a Javiera feliz”, señaló otra persona. “Soy Mega fan de lo que genera este tipo de acciones. Gracias por ese corazón”, agregaron, celebrando el gesto del artista.

También puedes leer en Radio Corazón: Tomo Como Rey y la deuda del Festival de Viña con la cumbia chilena: «Ha sido un poquito esquivo»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google