Candidata a Reina de Viña enciende las redes sociales con osada propuesta: “Sin bikini y con performance incluida”

La competencia por la corona del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vive uno de sus momentos más intensos. En medio de la semana festivalera, una de las postulantes lanzó una promesa que cambió el tono de la campaña y agitó las plataformas digitales.

Michelson encendió las redes con propuesta hot

Se trata de Ignacia Michelson. La influencer aseguró que, si gana, no hará el tradicional piscinazo en bikini. En conversación con FMDOS, adelantó que optará por algo distinto: una performance “espectacular y controversial”. Con esa frase marcó posición y dejó claro que busca sorprender.

Su declaración no pasó inadvertida. Usuarios en redes sociales debatieron la propuesta y dividieron opiniones. Algunos celebraron la osadía; otros cuestionaron el tono del anuncio. En un escenario donde cada gesto suma, la estrategia apunta directo al espectáculo.

El proceso de votación también entró en su fase decisiva. El voto popular cerró el lunes 23 de febrero a las 23:59 horas. Desde entonces, la responsabilidad recae en la prensa acreditada, que realiza la votación final y el conteo oficial durante esta jornada. En esta instancia, cada declaración puede inclinar la balanza.

La disputa, además, enfrenta a figuras con alta visibilidad. En la carrera por la corona también aparecen Karla Melo, NMIXX, Skarleth Labra, Karen Doggenweiler y María Paz Arancibia. Con ese escenario, la tensión crece y el resultado se mantiene abierto hasta el último momento.

