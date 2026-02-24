José Antonio Neme es criticado por subir al escenario con Gloria Estefan y responde con todo: «Para todos los que están hablando…»

Durante la primera jornada del Festival de Viña del Mar, el pasado domingo se vivió el inicio de está celebración con artistas como Matteo Bocelli, el humorista Stefan Kramer y la compositora Gloria Estefan. Esta última experimentó una emocionante noche al recibir Gaviota de Plata en la primera parte de su show.

La cantante y compositora Gloria Estefan entusiasmó a la Quinta Vergara con canciones como “Oye mi canto”, “Con los años que me quedan” y “Mi tierra». Asimismo, la cantante invitó al comentarista José Antonio Neme a cantar junto a ella y el periodista no dudó en subir al escenario a cantar «Cuba Libre»

Ante este hecho, las reacciones de los internautas no tardaron en salir, en donde se vieron comentarios positivos como negativos.

Respuesta de José Antonio Neme ante las críticas por subirse al escenario.

Durante el programa Con Gusto, el comentarista respondió a las críticas que le habían hecho por subirse a cantar junto a la cantante cubana-estadounidense. «Ayer lo dejamos todo, literalmente, en el escenario», comenzó mencionando sobre lo ocurrido.

«Para toda la gente que ha ganado la competencia de hocicómetro, porque en Chile hay cosas muy buenas, cosas muy malas y hay muchos hocicones» expresó.

De este modo, aclaró: «Para todos los que están hablando que yo me tiré al escenario, quiero aclararlo aquí y ahora, y se lo voy a decir a usted, tuitero de mierda«.

«Yo me subí al escenario porque la señora Gloria Estefan me invitó personalmente. Aunque le pique la axila. Ella me dijo, en este estudio, ‘yo quiero que tú, que coleccionas mis discos desde los 12 años, te subas al escenario’» agregó el periodista.

«Cuando yo estoy bailando, ella se acerca y me dice ‘tú, sube’. ¿Ustedes creen, pedazos de pelotudos, que yo la voy a dejar plantada? ¡Váyanse a lavar el hocico y aprendan a bailar salsa!» manifestó entre risas.

