José Antonio Neme responde a especulaciones de animar Viña: «mal gusto hablar de eso»

El nombre de José Antonio Neme comenzó a circular con fuerza en la industria televisiva. Varios medios lo mencionaron como posible animador del Festival de Viña del Mar 2027, ante las versiones que apuntan a que Rafael Araneda no seguiría después de la edición 2026.

En medio del revuelo, el propio periodista decidió referirse al tema. Lo hizo en el programa satélite “Hay que decirlo en Viña”, donde abordó los comentarios con ironía y sin rodeos.

“Como que todas las plagas pasan por mí”, lanzó, aludiendo a quienes lo responsabilizan de distintas controversias del certamen, entre ellas críticas y pifias.

Neme sobre animar el Festival de Viña próximamente

Lejos de incomodarse, Neme destacó el trabajo que realizó Mega en esta versión del festival. Aseguró que hubo avances concretos respecto al año anterior. “Creo que el festival fue un ejercicio de ensayo el año pasado y este año hay mejoras sustantivas. La gala lo demostró”, afirmó. También valoró la parrilla artística presentada este 2026.

Más adelante, enfrentó directamente la pregunta sobre una eventual conducción en 2027. Su respuesta fue tajante. “No me veo haciendo nada de aquí a la próxima semana, imagínate preguntarme por el próximo año”, sostuvo.

Luego marcó distancia con cualquier especulación. “El festival hoy tiene un animador con contrato vigente, me parecería de mal gusto e inoportuno hablar de eso. Además, no está dentro de lo que yo quiero hacer”.

Finalmente, descartó de plano las versiones que lo instalan como reemplazo. Las calificó como “una cosa absolutamente ridícula”. Y cerró con claridad: “Estoy animando los satélites, que me encanta, y no tengo ningún interés en moverme de ahí”.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google