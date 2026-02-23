Pablo Chill-E impactó en la alfombra roja: «Para representar a todos mis amigos que han muerto por la violencia en las calles»

Pablo Chill-E desfiló por la alfombra roja en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, en ella se pudo ver al cantante con un traje color burdeos. El artista que interpreta «Vibras«, «Gitana» y «Jaguar» se presentó a la gala con un concepto y propuesta estética clara.

El cantante de trap llegó a la alfombra con un traje de color burdeos y una camisa blanca, que en la parte de la espalda destacaban unos agujeros con líquido rojo y al igual que en su pecho. El diseño simulaba impactos de bala, que el cantante más tarde explicó el porqué de su elección.

«Para representar a todos mis amigos que han muerto por la violencia en las calles, por toda la gente inocente que muere por la violencia que hay en las calles y por toda la gente inocente que ha estado muriendo en las guerras que han habido últimamente», señaló el rapero.

En redes sociales, el cantante chileno de 25 años subió unas fotografías con su traje comentando: «De la gala de Viña me voy pa los cerros de Valpo».

Entre los comentarios más destacados está el de la alcaldesa Macarena Ripamonti, que escribió: «Gracias por acompañarnos, bienvenido Pablo». Por otro lado, una internauta comentó: «Mis respetos para ti Pablito por ese gran homenaje a los que fallecieron por violencia«.

Pablo Chill-E es parte del jurado de la Competencia Folclórica e Internacional

Ahora bien, Pablo Chill-E ha sido seleccionado como parte del jurado en el certamen. En donde calificará a los representantes de los distintos países en competencia. En cuanto a su participación, el artista comentó que: «Estoy contento de que me hayan dado la oportunidad, se siente bien»

Además, añadió: «Es una gran responsabilidad. Yo creo que le voy a dar buena nota a todos, para mí todos son más artistas que yo«.

