Ignacia Michelson arremete contra Cony Capelli y revela supuesto motivo tras su retiro de Fiebre de Baile: «reina de la manipulación»

Llegó la final de Fiebre de Baile, y fiel a su estilo, no podía terminar sin pólemica.

En la previa del cierre del programa de entretención, una noticia sacudió a todos los participantes, incluyendo al jurado.

Resulta que a días de la última competencia, Cony Capelli anunció que dejaría la competencia, esto para cuidar su salud mental.

“Mi decisión fue para priorizar mi salud mental y emocional, un acto de amor propio hacia mi persona. Fue un acto de respeto para mí, porque si no me respeto yo, nadie más lo va a hacer”, comentó en aquella ocasión.

No obstante, a muchos no les convenció su decisión y comenzaron a teorizar en redes sociales.

Una de ellas, Ignacia Michelson, quien no se guardó nada y arremetió contra la ganadora de la primera edición de Gran Hermano.

La ex Mundos Opuestos opinó sobre los diversos rumores que envuelven la decisión de Capelli. Por ejemplo, se habló de un supuesto conflicto con su bailarín, David Sáez.

Sin embargo, la que más controversia ha causado es un rumor sobre su posible participación en el nuevo reality de parejas de Mega.

¿Qué dijo Ignacia Michelson?

La Dj fue enfática: “Se sabe que lo hace por varios motivos”. Sin embargo, planteó que la bailarina se retiró por una razón específica: no ganaría Fiebre de Baile.

“No aguantó que iba a ganar Skar (Skarleth Labra), porque sería por público. Y dos, porque quiere cuidar su imagen para el próximo proyecto que tiene”, señaló a través de sus redes sociales.

El proyecto sería un posible nuevo reality de Mega: «será de parejas. lo dejo ahí para que dejen de creer en la reina de la manipulación», cerró Michelson.

