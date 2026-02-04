¡Ojo apoderados! El Ministerio de Educación confirmó cuándo vuelven a clases los estudiantes en 2026

El verano aún no termina, pero el año escolar ya comienza a asomarse. En varias tiendas aparecen los primeros uniformes y muchas familias empiezan a organizar gastos y rutinas.

A poco más de un mes del regreso a clases, el Ministerio de Educación ya entregó el calendario escolar 2026.

¿Cuándo es el regreso a clases?

El documento fija las fechas oficiales para el inicio del año, las vacaciones y el cierre del periodo lectivo en todo el país.

Según informó el Mineduc, los estudiantes de educación básica y media volverán a las aulas el miércoles 4 de marzo de 2026. Esta fecha fue definida y anunciada en diciembre del año pasado.

Los profesores, en tanton deberán presentarse antes. El lunes 2 de marzo comenzará su año laboral en los establecimientos educacionales, con jornadas destinadas a la planificación y organización de las primeras semanas de clases.

El calendario también detalla el receso de invierno. En la mayoria de las regiones, las vacaciones se extenderán desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio de 2026. Con esto, el segundo semestre arrancará durante la primera semana de julio.

Respecto al término del año escolar, las fechas varían según la región. Sin embargo, en gran parte del país los colegios con Jornada Escolar Completa finalizarán las clases el viernes 4 de diciembre de 2026. Los establecimientos sin JEC lo harán dos semanas despúes, el viernes 18 de diciembre.

El Mineduc precisó que en regiones australes como Aysén y Magallanes se aplicarán ajustes especiales. Estas modificaciones responden a factores climáticos y organizativos propios de cada zona.

El calendario escolar 2026, con el detalle por región, ya se encuentra disponible para su revisión.

