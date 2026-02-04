Naya Fácil lanzó rifa de su lujosa camioneta: Cometió un error y pidió disculpas públicas por esta razón

Una fuerte controversia estalló en redes sociales tras el sorteo de una camioneta de alta gama organizado por Naya Fácil.

Lo que prometía ser un momento de celebración terminó convertido en un debate público que rápidamente escaló.

La influencer realizó el anuncio del ganador a través de una transmisión en vivo. El ambiente fue tenso desde el inicio, especialmente durante la llamada con el afortunado, cuyo celular estuvo a punto de apagarse en plena conversación.

Sin embargo, el foco de la polémica surgió después. Usuarios que participaron en la rifa acusaron que el sorteo se realizó con solo 80 mil números, a pesar de que cerca de 90 mil personas habrían comprado números. Esto habría dejado afuera a unos 10 mil participantes.

Naya Fácil y error en rifa que desató escándalo en redes sociales

Frente a las críticas, Naya Fácil utilizó su cuenta de Instagram para aclarar lo ocurrido.

“Se cometió un error en la rifa que estamos trabajándolo a full para poder darles una pronta solución. Quiero pedirles disculpas públicas a las personas que se han visto afectadas”, afirmó.

También adelantó que comunicará las medidas que tomará en los próximos días. “La solución la haré pública en algunos días, menos de una semana, porque también necesito ser transparente tanto con los que se vieron afectados por este error como con los que participaron”, agregó.

En cuanto al ganador, la influencer aseguró que recibirá su premio sin contratiempos. «Ustedes comprenderán que no puedo dejarlo sin su premio, pero sin duda voy a buscar la solución para las otras personas», cerró, confirmando que la entrega de la camioneta se concretará durante esta semana.

