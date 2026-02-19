El «Colo-Colo chino» es real y se llama Huaming: quiénes son y por qué adoptaron el escudo albo

Las redes sociales quedaron sorprendidas tras ver un video publicado por el creador de contenido Nicolás Figueroa, donde se ve una camiseta con el escudo albo… en China. El influencer visito el gigante asiático y se encontró con esta inesperada situación.

Aunque este no es un hecho aislado, porque el club ganador de la Copa Libertadores, Colo-Colo, ha tenido influencia internacional en países como Brasil y Finlandia. Pero esta vez, su efecto llegó a China, específicamente a la ciudad portuaria de Tianjin.

Su fundador es el ciudadano chino Zhilu Zhang, un fanático del fútbol que quiso crear el club Huaming inspirado en el albo. Este equipo está compuesto por sus amigos, familiares y cercanos quienes también comparten esta pasión.

¿Cuál es el origen del equipo «Colo-Colo chino»?

La historia se remonta a 2004, cuando Zhang tenía 17 años y llegó a Chile para jugar en el Cacique, donde estuvo por dos años. Entrenó en la juveniles junto a figuras reconocidas actualmente en el futbol chileno. Además, vivió en la Casa Alba y compartió con Arturo Vidal y Matías Fernández. Este último, su mayor ídolo del fútbol.

En la entrevista con el Youtuber, el director del equipo chino señaló: «Actualmente somos el único equipo que representa al distrito de Dongli y que participa de manera continua en las competiciones de esta plataforma, que es la Liga de Tianjin. Nuestra idea es utilizar esta perseverancia como motivación para todos, para conservar este cupo».

Además, el fundador del club deportivo Huaming, declaró que cuando era niño participó en la Escuela Deportiva de Hedong y más adelante ingresó a la formación juvenil del TEDA (Tianjin TEDA Football Club). «Después, más tarde, tuvimos justamente la oportunidad de ir a Chile para recibir dos años de entrenamiento. También soñé constantemente con convertirme en un jugador profesional. Pero al final, probablemente, no logré dar ese paso con éxito«, cerró.

También puedes leer en Radio Corazón: Tras ser confirmados en Lollapalooza Chile 2026: Las emotivas palabras de Tomo como Rey en Radio Corazón

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google