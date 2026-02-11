Mauricio Pinilla impacta al revelar diagnóstico de cáncer de piel: «Es la primera parte…»

Mauricio Pinilla decidió hablar abiertamente sobre un complejo momento personal. El exdelantero y actual comentarista deportivo reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel, noticia que hasta ahora no había revelado.

La confesión ocurrió en el programa Marca Personal. En medio de una conversación sobre su salud mental junto a Luka Tudor y Fernando Solabarrieta, Pinilla pidió la palabra para compartir su experiencia.

Mauricio Pinilla revela que padece cáncer de piel

«Les voy a contar un momento importante de mi vida que estoy viviendo, me detectaron una prostatitis. Terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel. Ahora, esto no lo había contado», partió relatando en el espacio.

Además, explicó que actualmente se encuentra en la primera etapa del tratamiento. Según detalló, los médicos deben intervenir las lesiones detectadas para frenar el avance de la enfermedad.

«Es la primera parte nomás, así que me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo. Estoy con un tratamiento, la terapia correspondiente para que esto se solucione. Pero bueno, mucha exposición al sol, los entrenamientos», comentó.

El ex futbolista también relató que atravesó días muy difíciles. Su sistema inmune se debilitó y en pocas semanas enfrentó varias complicaciones.

«Lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica. Imagínate que las defensas me salieron de mil en uno, me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas, una se me doble infectó y fue como tener doble influenza, tenía 41 de fiebre, entré a la clínica delirando, no me acuerdo cómo entré», recordó.

Pese al complejo escenario, hoy asegura sentirse mucho mejor. Sin embargo, reconoce que aún enfrenta episodios de angustia, los que trata con apoyo profesional.

«Hoy día me siento espectacular, igual me dan una crisis de angustia de repente que tengo que tratarlas con medicamentos. Los ansiolíticos son los que me han ayudado a salir de estos momentos complicados, sigo con psicólogo, con psiquiatra, me trato», cerró Mauricio Pinilla.

