Tras ser tratado de «agarra nalga», famoso actor chileno alza la voz: «dejen de darle tribuna a gente mala (…) con mentiras más encima»

Miguelito decidió responder públicamente después de que se viralizaran las graves acusaciones que realizó Alexandra «Chama» Méndez en su contra.

La exchica reality, quien compartió con el actor en «Tierra Brava», habló sobre el en el programa «Juzgamos y nos funamos» de Danilo 21. Ahí, lanzó duras acusaciones relacionadas con supuestos comportamientos inapropiados dentro del reality.

“Agarraba nalga, jodía, metía el dedo por aquí, era sadiquito”, afirmó la venezolana.

Asimismo, cuestionó la actitud que tenía dentro del encierro: «Se la daba de niño y creía que era un niño, un niño de 40 años, entonces ahí tú decías: ‘Pero a mí tú no me estés tocando’”, señaló.

Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales y programas de espectáculos. Frente a esto, el comediante utilizó sus historias de Instagram para entregar su versión, aunque evitó dar nombres.

Miguelito rompe el silencio tras declaraciones de Chama

El actor compartió el mensaje mientras participaba en una actividad de la fundación Deportista por un Sueño, realizada en el Palacio de la Moneda.

En ese contexto, criticó el espacio que, a su juicio, se le entregaba a personas que buscan perjudicar a otros. «Por favor dejen de darle tribuna a gente mala, cuya única intención es destruir”, expresó.

Luego, agregó: “Ojalá la prensa pudiera visibilizar esta cosa (la actividad)… y no darle visibilidad a gente malintencionada que su única intención es destruir, querer joderle la vida a otra persona con mentiras más encima”.

“¿Por qué le dan importancia? Solo por rating (…) pónganse los pantalones”, cerró Miguelito.

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