Daniela Chávez reveló el peculiar requisito de equipo de Bad Bunny para poder ingresar a «la casita»: «Nos pidieron…»

Terminó la Badbunnymanía. El conejo malo presentó tres fechas en nuestro país en un Estadio Nacional totalmente repleto.

El show contó con varias sorpresas; una de ellas era la cotizada «casita», un escenario que replica una casa tradicional de Puerto Rico. Ahí, Benito interpreta parte del show, recorriendo la casa, invitando artistas sorpresa y disfrutando junto a los presentes, que suelen ser personajes famosos de cada país.

Una de las invitadas especiales fue Daniella Chávez, quien asistió junto a su hija y fue parte de la experiencia «la casita».

La experiencia de Daniella Chávez en «la casita» de Bad Bunny

Luego de ser una de las invitadas, la modelo habló con FMDOS y entregó detalles de su experiencia en el segundo show de Bad Bunny en Chile. En la conversación, reveló un peculiar requisito del equipo de Bad Bunny.

“Los que fueron son por invitación directa de producción de Bad Bunny o gente del público que fueron a buscar ellos también, nada de la productora de Chile», comenzó diciendo.

Además, dio a conocer el requisito que le exigieron para poder ingresar: «Nos pidieron guardar los teléfonos antes de ingresar a la casita», explicó Daniella Chávez.

Respecto a cómo asistió, aseguró que: «Yo fui invitada por el equipo de Bad Bunny directamente. La Isi (hija) estaba muy feliz, ya que es súper fan, incluso también fue el día uno con su grupo de amigas y a otros conciertos más del artista. Fue mágico para las dos”.

«Le pongo un 10, estuvo increíble de principio a fin», concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @daniellachavezofficial

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @daniellachavezofficial

También puedes leer en Radio Corazón: Había soñado con su muerte en un avión: Cantante colombiano Yeison Jiménez falleció tras accidente aéreo

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google