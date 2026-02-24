Festival de Viña 2026: Revisa la parrilla para este martes 24 de febrero

El pasado lunes se vivió con toda la emoción y alegría tras las presentaciones de Pet Shop Boys y Bomba Estéreo. Además de la cómica rutina de Rodrigo Villegas, que animó la noche del Festival de Viña de Mar 2026.

Ahora bien, para esta noche la temática será diferente, en donde se podrá ver el romanticismo de los cantantes mexicanos Jesse y Joy.

Asimismo, el k-pop llegará por primera vez a los escenarios de la Quinta Vergara con el grupo NMIXX. Quienes siguen en la delantera como las más votadas para ser reinas del certamen. Además, en cuanto al humor, estará presente el comediante Esteban Duch, que se presentó en el Festival de Comedia en Ñuñoa en 2024, donde su trayectoria comenzó a crecer.

Vota en la Competencia Folclórica e Internacional

Para este día, los representantes de la competencia folclórica son Campedritos de Argentina, María Peláe de España y Brenda de Ecuador. Por otro lado, en la competencia internacional, son Sondelvalle representa a Chile, el grupo Trex de México y Antoñito Molina por España.

Las votaciones de la competencia tienen dos notas, la primera es parte del jurado del festival y luego está la nota del público. Si quieres votar por tu cantante o grupo favorito, puedes hacerlo a través de este link. Luego ingresas a la competencia por la que esté tu participante preferido, las votaciones se abrirán cuando los países se presenten en tiempo real.

Vota por tu artista favorito del Festival de Viña del Mar 2026

Además, en el mismo link puede votar por su artista favorito, en la categoría de Artistas Populares. Entre los candidatos están:

Pet Shop Boys

Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Jesse y Joy

Esteban Duch

NMIXX

Juanes

Asskha Sumathra,

Ke Personajes

Mon Laferte

Piare con P

Yandel Sinfónico

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-E

Milo J.

