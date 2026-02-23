El controversial vestido de Kel Calderón: «Me lo mostró cuando lo estaba comprando»

La Gala del Festival de Viña del Mar es una de las tradiciones del evento que se realizó en el Sporting Club. El encuentro tuvo como invitados a distintas personalidades del mundo del espectáculo. Algunos de los participantes fueron Emilia Dides, Sammis Reyes, Fátima Bosch, Kel Calderón, Fran Maira, Pablo Chill-e, Karla Melo, entre otros.

Este encuentro se vive con mucha emoción y trae consigo diversas críticas, tanto positivas como negativas. Esta vez la figura de televisión Kel Calderón dio que hablar por el vestido que utilizó en la alfombra roja. La influencer chilena apareció con un vestido color amarillo neón con la pierna descubierta de la marca Tom Ford. La prenda está valorada en $2.900.000, según la cuenta de TikTok «The popular look», ante esto, las reacciones no tardaron en aparecer.

Entre los comentarios sobre la gala del festival en las redes sociales están: «Voy a Cannon y están a 10 lucas, tienes de plaza, plaza y media, 2 plazas, con diseño de Toy Story y muchos diseños más». «Yo tengo uno parecido y me costó $9900!!!», «Fue el vestido más feo de la Gala de Viña 2026«.

Opiniones de Raquel Argandoña al ver el vestido de su hija Kel Calderón

En el programa Only Viña Prime, la presentadora de televisión Raquel Argandoña señaló: «A mí me pasa algo con Kel que siempre innova algo, entonces como que a mí me asusta cuando la veo. Pasa el tiempo y yo lo quiero usar, me dice: ‘No, olvídalo, porque ya se trilló'».

Además, comentó: «Es como la Vesta, es visionaria, siempre impone algo. A mí me gustó, ella me lo mostró cuando se lo estaba comprando y me dijo: ‘No se lo muestres a nadie'»

«Ella hace lo que quiere, pero me gustó cuando me mandó la foto y me dijo: ‘¿Te parece?’. Me mostró tres modelos, los otros eran negros y este me gustó por el color y el diseño, que es Tom Ford», expresó.

