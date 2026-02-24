El chiste de Rodrigo Villegas sobre el Jordan 23 que enloqueció a la Quinta Vergara: «Qué rápido que cambiaron al…»

En la noche de este lunes 23 de febrero, en la segunda fecha del Festival de Viña 2026, Rodrigo Villegas fue el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara.

El reconocido humorista logró domar al monstruo y el público le entregó las dos gaviotas.

En este sentido, Rodrigo Villegas lanzó un chiste, en el que se refirió al cantante urbano Jordan 23, lo que se transformó en uno de los momentos que más dio que hablar del show.

El chiste de Rodrigo Villegas sobre Jordan 23

Durante su presentación, Rodrigo Villegas se refirió a la mezcla de artistas que se da en algunas ocasiones en lo festivales.

En este sentido, el humorista recordó una instancia, en la que le tocó presentarse durante la misma noche en la que también lo hizo Jordan 23.

Rodrigo Villegas reconoció que hasta ese momento no lo conocía. Incluso indicó que en un principio pensó que era el nombre de un Papa, lo que generó múltiples risas en los presentes.

«Una vez actué con Jordan 23, ¿lo conocen? Pensé que era un Papa. ¡Qué rápido que cambiaron al Papa», expresó.

Sin embargo, esto no terminó acá. Posteriormente, Rodrigo Villegas se puso a escuchar y a analizar una parte de la canción «Anti Rana» del ya nombrado artista urbano.

De este modo, siguió generando risas en la Quinta Vergara y el momento se transformó en uno de los momentos más comentados de su presentación.

De hecho, estas tallas sobre el Jordan 23 no pasaron inadvertidas y generaron múltiples reacciones a través de redes sociales.

Vale señalar que hoy martes 24 de febrero se va a desarrollar la tercera noche del Festival de Viña 2026. Instancia en la que el encargado de hacer reír al público es Esteban Düch.

