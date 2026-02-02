Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Marcelo Salas volvió a ser noticia, esta vez fuera de la cancha. El histórico exdelantero nacional donó una casa a Lucas Parra, un pequeño hincha de Universidad de Chile que perdió su hogar en los incendios registrados registrados directamente en el sur del país.

El menor y su familia resultaron damnificados por el siniestro ocurrido en Lirquén hace algunas semanas. El fuego consumió por completo su vivienda y también destruyó todas las camisetas del club que Lucas atesoraba con orgullo.

Marcelo Salas se comprometió a visitar a niño afectado por los incendios del sur

Tras conocerse su historia, el «Matador» tomó contacto con el niño mediante una videollamada, coordinada por el cantante urbano Pailita. En esa instancia, Salas le entregó la inesperada noticia: sería uno de los beneficiados con una nueva vivienda.

La casa forma parte de un grupo de diez inmuebles que se entregarán gracias a una iniciativa solidaria impulsada por el artista urbano, con apoyo de diversas figuras públicas.

«La casa es una alegría infinita, pero no saben la alegría que le están dando al Lucas y a mí en un momento de tanto caos», expresó emocionada la madre del niño.

Además, Marcelo Salas se comprometió a visitar personalmente a Lucas. En paralelo, Universidad de Chile se sumó al gesto y le obsequió la indumentaria oficial de la temporada al joven hincha.

