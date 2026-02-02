Leandro Martínez responde a Luis Slimming tras chiste en Festival de Las Condes: Nadie se esperó la respuesta final

Durante la noche del sábado, Luis Slimming subió al escenario del Festival de las Condes 2026 con una rutina que se extendió por una hora. En medio de su presentación, el humorista lanzó un comentario que no pasó inadvertido y que tuvo como protagonista al cantante Leandro Martínez.

«Basta de contratar a esos cantantes tributo de gente que está viva. Has cachado esos: venga ver el tributo de Leandro Martínez», lanzó Don Comedia. Luego, remató el chiste agregando que «Leandro Martínez en su casa, sin pega, viendo esta w…».

La respuesta de Leandro Martínez tras rutina de Slimming

Tras la difusión del momento, el propio Leandro Martínez decidió referirse públicamente a lo ocurrido. “Ayer supe que este personaje estaría en el Festival de Las Condes. No lo conozco personalmente, lo vi en el Festival de Viña y considero que es un tremendo comediante”, partió señalando.

El cantautor explicó que intentó ver la rutina completa, pero algo lo detuvo. «Cuando me disponía a verlo se cortó la luz, lo busqué por YouTube y comencé a ver su rutina hasta que llegué a esta parte y no pude seguir viéndolo”, afirmó.

En esa línea, reconoció que el comentario le afectó: “Honestamente, encuentro que esta es una falta de respeto a los años de trabajo. Encontrarme con esto fue fuerte, pero la culpa no es de él, la culpa es de los productores que contratan dobles”.

Sin embargo, el artista aclaró que todo era parte de una broma y se lo tomó con humor.

“Cómo es posible que me dejen sin pega. Elijan el original. Y yo aquí, viendo cómo contratan dobles. ¿Tengo dobles yo? Los que dijo Slimming, toda la razón”, expresó.

Finalmente, cerró con un mensaje directo: «¡Una verdadera falta de respeto! ¡No contraten dobles si aún vivimos los originales!».

