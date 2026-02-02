Destacado actor nacional es apuñalado tras encerrona: Regresaba a su casa luego de los Premios Caleuche

Un violento asalto terminó con el actor y director teatral Osvaldo Silva apuñalado durante la madrugada de este lunes en la comuna de Recoleta.

El hecho ocurrió luego de que, junto a su pareja, la actriz Cecilia Cucurella, asistieran a la ceremonia de los Premios Caleuche.

Esto es lo que se sabe del asalto a Osvaldo Silva y su esposa

Según informó Carabineros de Chile, el ataque se registró cerca de las 01:00 horas en un servicentro ubicado en la intersección de Bellavista con Bombero Núñez.

Al llegar al lugar, personal policial recibió la denuncia de un robo cometido por cinco sujetos jóvenes, todos de nacionalidad chilena, quienes se movilizaban en un vehículo de color blanco.

De acuerdo con el relato de las víctimas, tras cargar combustible y cuando se disponían a salir del recinto. El grupo los abordó a rostro descubierto. Los asaltantes intentaron obligarlos a bajar del automóvil, lo que dio paso a un forcejeo con el actor.

En medio de esa situación, Osvaldo Silva resultó herido con un arma blanca en uno de sus brazos y en la pierna izquierda.

Tras el ataque, el actor fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. El capitán Walter Spreng, oficial de Carabineros, indicó que las lesiones «son de carácter leve» y confirmó que la víctima se mantiene estable y fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, la policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. Quienes huyeron tras concretar el ataque, según consignó Radio ADN.

