José Antonio Neme impacta al revelar a qué edad planea retirarse de la televisión

José Antonio Neme habló abiertamente sobre su futuro en la televisión. El periodista de Mega reveló la edad en la que proyecta retirarse del gremio, en medio de una relajada conversación con Julio César Rodríguez.

El momento se dio en el espacio digital «Por que tenía que decirlo», donde ambos animadores comentaban distintos temas ligados al próximo Festivalde Viña del Mar, como los artistas invitados y la tradicional gala.

Durante la charla, surgió una anécdota que abrió paso a una reflexión sobre el paso del tiempo. Algunos integrantes del equipo no conocían a Gloria Estefan, lo que provocó la reacción de Julio César Rodríguez.

«Vino hace 40 años atrás, ninguno de estos cabros había nacido», comentó.

¿A qué edad se podría retirar José Antonio Neme de la televisión? Esta fue su respuesta

La frase dio pie a una proyección generacional. Neme tomó la palabra y lanzó un cálculo rápido: «En 40 años vamos a tener 80». A lo que JC respondió, fiel a su estilo: «Yo voy a tener 90, hueón, muerto hace rato».

Fue en ese contexto que Julio César Rodríguez le preguntó directamente a su colega cuándo imaginaba dejar de trabajar. Neme, de 44 años, no dudó en responder que una buena edad podría ser a los 54 años. Eso sí, aclaró que no se trata de una decisión cerrada.

Aseguró que prefiere vivir el presente y evaluar ese paso cuando llegue el momento.

Julio César Rodríguez, en tanto, coincidió en que alguna vez pensó algo similar. Incluso confesó que hace un tiempo creía que a sus 56 años ya estaría retirado. En esa línea, comentó que el contrato de cinco años que firmó recientemente podría ser el último de su carrera televisiva.

