Fallece a los 86 años Neil Sedaka, ícono del pop y referente del rock and roll

La música popular perdió a una de sus figuras más influyentes. Este viernes se confirmó la muerte de Neil Sedaka, reconocido por éxitos como “Breaking Up is Hard to Do”, “Bad Blood” y “Laughter in The Rain”. Tenía 86 años.

Fue su familia quien comunicó la noticia a través de un mensaje cargado de emoción. “Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka”, señalaron.

En el mismo comunicado destacaron su legado artístico y humano: “Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero sobre todo, al menos para quienes tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble que extrañaremos profundamente”.

Muere Neil Sedaka a los 86 años

Según reportes de medios estadounidenses, el cantante comenzó a sentirse mal durante la mañana y fue trasladado de urgencia a un hospital en Los Ángeles. Horas más tarde se confirmó su deceso, aunque hasta ahora no se han informado las causas exactas.

Sedaka integró la generación que vio surgir a figuras como Barbra Streisand, Neil Diamond y Carole King. Su estilo optimista y su talento melódico marcaron el pop del siglo XX.

En 2022 anunció su retiro de la composición y, en 2024, vendió su catálogo a Primary Wave Music, cerrando así una carrera que dejó huella en generaciones de artistas y fanáticos.

