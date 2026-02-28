«Me sorprende que todavía existan este tipo de comentarios»: Vanesa Borghi responde a críticas por volver al trabajo a días de haber dado a luz

Vanesa Borghi fue mamá nuevamente el pasado 14 de febrero. La modelo tuvo a su segunda hija, a quien le puso Alma.

Cabe señalar que Vanesa Borghi fue madre en agosto del año 2024 de Teo Garcés Borghi, junto a su pareja Carlos Garcés. Pero actualmente está enfrentando un problema con su maternidad y su vida pública.

La modelo argentina ha recibido críticas al volver a trabajar a tan solo nueve días de haber dado a luz. Esto debido a que participó en la gala del Festival de Viña del Mar 2026.

Asimismo, ha estado en su podcast «Hablamos de moda», hecho que le ha traído una ola de críticas, pero la comunicadora no se quedó callada y en una entrevista con Las Últimas Noticias mencionó: «Me sorprende que todavía existan este tipo de comentarios. Que se siga juzgando cómo otra mujer vive su maternidad«.

Respuesta a las críticas de la maternidad de Vanesa Borghi

La trasandina comentó que: «Entiendo que soy una persona pública y que la gente me ve en pantalla, entonces se generan opiniones. Pero hay mujeres que no salen en televisión y que, por necesidad o por decisión, deben volver a trabajar muy pronto. Y eso no las hace menos madres«, señaló.

Además, agregó que tiene una fuerte red de apoyo. Aclarando que el padre no es una persona que la ayuda a cuidar a sus hijos, sino que es quien también los está criando, recalcando su rol como papá.

Asimismo, añadió que existen diferentes formas de maternar: «Hay quienes pueden quedarse en casa más tiempo y otras que no pueden. Lo importante es que cada decisión se tome desde el amor, la responsabilidad y la realidad de cada familia».

«No estoy todo el día trabajando. Paso gran parte del tiempo con mis hijos. Ellos están conmigo en Viña, no es que me vaya y desaparezca todo el día. He tratado de equilibrar las cosas, hoy mi prioridad son ellos«, finalizó la comunicadora.

