Rostro de TV reafirma su postura política con firme defensa: «Voy a pelear hasta que me muera, porque soy anticomunista»

Patricia Maldonado volvió a defender públicamente su respaldo a Augusto Pinochet. Durante una conversación con Felipe Kast en Youtube, la cantante repasó distintos episodios de su vida personal y profesional, además de referirse a las consecuencias que, según asegura, ha debido enfrentar por mantener esa postura.

En medio de la entrevista, Kast le consultó por qué ha sido una de las pocas figuras televisivas chilenas que nunca ha tenido reparos en expresar su apoyo al exdictador. Ante la pregunta, Maldonado explicó que su convicción está ligada a los valores que recibió de su familia.

El relato de Patricia Maldonado que ya está dando que hablar

“Mi padre me inculcó ser leal”, señaló. Bajo esa mirada, sostuvo que durante ese periodo observó transformaciones en el país y destacó que pudo ver “cómo fuimos teniendo oportunidades”.

Luego, reafirmó su posición política: “Voy a pelear hasta que me muera, porque soy anticomunista”, declaró.

La panelista también abordó el impacto que, a su juicio, tuvo esa postura en su carrera. “A mí, ningún gobierno me ha dado un bono, ningún gobierno me ha dado un trabajo, me quitaron trabajo. Estuve diez años sin poder pasar por un canal de televisión, diez años… hasta que Mega me abrió las puertas y hoy día estoy aquí”, afirmó.

En la misma línea, aseguró que todo lo que ha conseguido ha sido fruto de su esfuerzo personal. “Todo lo que tengo en mi vida es sobre la base de mi trabajo. No tengo que decir: ‘Sí, pero es que en el gobierno de Pinochet a mí me daban un bono’. ¡No!, al revés, por ser pinochetista me dejaron fuera”, expresó.

Además, recordó otros momentos complejos de su trayectoria laboral. “Ya es la segunda vez que pierdo la pega, la primera diez años y la última fue para el 18 de octubre (de 2019), para el atentado contra Chile”, agregó la panelista.

Finalmente, relató cómo enfrentó esos periodos alejados de los medios y de los escenarios. “Para afuera, no pude seguir; no pude seguir en la radio, no pude seguir haciendo mis eventos, porque ¿cómo? Así que tuve que esperar, rehacerme. Yo estoy acostumbrada a rehacerme, cada cierto tiempo invento una cosa… y aquí estoy, vivita y coleando”, concluyó.

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