«Estoy en shock»: Influencer rusa visitó Chile y no puede creer dos conductas clásicas de los chilenos

La creadora de contenido rusa Alexandra Ostrava sigue compartiendo en redes sociales distintas experiencias de su paso por Chile. En esta ocasión, sorprendió al revelar dos aspectos de la vida cotidiana que captaron especialmente su atención.

La joven influencer suele publicar videos sobre costumbres, comportamientos y situaciones que encuentra curiosas durante sus viajes. Por eso, no dudó en comentar algunos detalles de los chilenos que le dejaron una positiva impresión.

Uno de los registros que más llamó la atención fue el dedicado a los recolectores de basura. Allí destacó la actitud con la que realizan su trabajo y la cercanía que muestran con las personas.

“De verdad contagian su energía! Son chicos muy alegres y, como todos los chilenos, muy amables y cariñosos con los niños”, expresó Alexandra.

Sin embargo, esa no fue la única situación que la sorprendió. En una publicación más reciente, la influencer aseguró haber quedado impactada por la cantidad de personas que pasean a sus perros.

“Estoy en shock”, comentó al observar la estrecha relación entre los chilenos y sus mascotas.

“Los chilenos, por lo visto, quieren mucho a los perros”, agregó mientras mostraba imágenes de distintas personas caminando junto a sus peludos compañeros.

Además, destacó que en poco tiempo pudo ver a numerosos dueños paseando responsablemente con sus mascotas. Incluso, en la descripción del video escribió: “Y eso que ni se imaginan cuántos hay cuando paseamos por el parque”.

La reacción de los chilenos a los comentarios de influencer rusa

Como era de esperar, la publicación generó una ola de comentarios. Muchos usuarios coincidieron con la observación de la joven y destacaron el cariño que existe en Chile hacia los animales.

“Siii, amamos los perros incluso los perros callejeros se convierten en perro comunitarios donde todos les dan comida eso también ha ocasionado obesidad en los perros”; “Amamos los perritos”; “Nuestro consejo para todas las personas que visiten nuestro país, es que no se les ocurra maltratar un animal porque se va a meter en problemas”; “El mejor país de Chile”; y “Jajaja los perritos nos dan años de vida”, fueron parte de las reacciones.

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