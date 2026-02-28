Pastor Rocha arrasa en la última noche y se lleva doble Gaviota

La última noche del Festival tuvo un protagonista claro en el humor: Pastor Rocha. El comediante salió a la Quinta con paso firme, apostó por una rutina que cruzó política, religión y contingencia, y logró una conexión inmediata con el público.

Lejos de esquivar temas sensibles, construyó su relato desde la sátira y el sarcasmo. La respuesta del “Monstruo” fue creciendo minuto a minuto. Los aplausos marcaron el pulso del show y, finalmente, llegaron los premios: Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.

Reacciones en redes sociales tras rutina de Pastor Rocha

En paralelo, las redes sociales estallaron. Un usuario escribió: “El personaje del pastor rocha no se ríe de la religión, él ridiculiza al chanta que la predica y al chanta que la profesa, no es más que eso, quien se ofende es solo porque se siente pillado en su falsa fe y falsa actitud”.

Otro comentario destacó el momento cultural que se vivía en la Quinta: “Yo creo que lo que está haciendo el Pastor Rocha es un momento histórico de un país multicultural y multireligioso que ve algo de luz al final del oscuro túnel por que pasamos. Te lo dije, Santiago, si llega el día en que me convierta, será con usted, Pastor”.

El cierre fue redondo. Ovación total y consagración en la noche final.

