Chanchiguagui y DJ Ultraman llegan a importante fiesta para despedir el verano: conoce los detalles del evento

El verano ya está por terminar y para despedirlo como corresponde, nuestros queridos Chanchiguagui y DJ Ultraman dirán presente en un importante evento.

Se trata de una fiesta dedicada especialmente para ellas. El próximo sábado 28 de febrero, a las 20:00 horas, se realizará el «Cierre de Verano 2026 Solo para Mujeres» en el casino de Enjoy Viña del Mar, una jornada que promete música, sorpresas y mucha energía en vivo.

El evento, impulsado por Pamela Díaz, busca cerrar la temporada estival con una experiencia cargada de momentos inesperados, invitados especiales y un ambiente festivo que se extenderá más allá del espectáculo principal. De hecho, la organización anunció más de dos horas de after show para continuar la celebración y mantener la pista encendida.

Y dentro de las grandes atracciones de la noche se encuentra la participación de DJ Ultraman y Chanchiguagui, reconocidas figuras de Radio Corazón, quienes estarán a cargo de animar y musicalizar la velada con el sello que los caracteriza.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline. La invitación es clara: reunirse entre amigas y despedir el verano con una noche que promete ritmo, sorpresas y mucha fiesta.

