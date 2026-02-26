Este es el millonario valor de las joyas de los Reyes de Viña del Mar 2026

La tradición de elegir a los Reyes de Viña del Mar es uno de los hitos más grandes de este evento. El certamen que cuenta con dos votaciones, la primera por parte del público, quienes podían votar por sus candidatos favoritos de forma online. Y la segunda, que estaba a cargo de la prensa acreditada del evento.

Esta vez los elegidos como reyes del Festival de Viña del Mar 2026 son la influencer Skarleth Labra y el cantante Matteo Bocelli.

Skarleth Labra obtuvo 30 votos. Por otro lado, Matteo Bocelli tuvo 31 votos. Cabe señalar que la organización premiará a los ganadores con coronas y anillos de valor millonario. Los accesorios que utilizarán los reyes del festival están hechos por orfebres chilenos de la joyería Aurus.

Desde sus redes sociales Aurus señaló que: «Desde sus inicios, las coronas de los reyes del festival fueron fabricadas en latón. Sin embargo, hoy esta distinción evoluciona y se eleva a un nuevo estándar: las coronas se presentan en plata fina y rodio, materiales nobles, puros y eternos«.

Por otro lado, los diseños de las coronas están inspirados en La Gaviota y en las olas del mar de las costas de Viña. Asimismo, el anillo del Rey de Viña está hecho de oro de 18K y tiene grabada una gaviota y la frase «Rey Viña 2026». Sin embargo, el anillo elegido para la reina de este año es Nerissa: Hija del Mar, el accesorio está hecho de oro blanco de 14K. Además, cuenta con un zafiro rodeado de diamantes.

Este es el valor millonario de los anillos de los Reyes de Viña del Mar 2026

Ahora bien, entre las coronas y anillos, esos llevan un valor de alrededor de $20 millones de pesos. Asimismo, el anillo del Rey de Viña tiene un valor de $4 millones. En cambio, el anillo de la reina tiene un costo de $5 millones de pesos, según consignó ADN.

