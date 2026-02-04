Daniela Aránguiz descolocó a panel de «Sígueme» con cahuín sobre mamá de Maite Orsini: «todos los hombres son iguales…»

Daniela Aránguiz remeció el panel de Sígueme con una revelación inesperada. Mientras el programa analizaba el anuncio de Maite Orsini, (quien se irá al extranjero por algunos meses), la ex chica Mekano frenó la conversación.

«¡Tengo un cahuín, acabo de acordarme de un cahuín!», lanzó de improvisto, sorprendiendo a todos.

Rápidamente, aclaró que su historia guarda relación con Orsini, pero no con su viaje. «Tengo un cahuín que tiene que ver con este personaje, pero no tiene nada que ver con ella o su viaje a Europa», señaló.

Daniela Aránguiz revela que pareja de Maite Pascal quiso conocerla

Aránguiz entonces entregó los detalles. “¿Ustedes conocen al pololo de Maite Pascal? Bueno, es un político que es muy amigo de un amigo mío”, comenzó relatando. Según explicó, ese vínculo habría despertado un interés que viene desde hace tiempo.

“Hace mucho tiempo atrás mi amigo me empezó a decir ‘oye, sabís qué, este cabro te quiere conocer, tú le gustai’ y yo ‘no, no me interesa conocer a nadie’”, recordó en pantalla.

La historia no terminó ahí. Daniela aseguró que hace pocos días volvió a surgir el tema durante un almuerzo. «El otro día me junté a almorzar con mi amigo y me dice ‘adivina con quién está pololeando el cabro que te quería presentar’”, contó. Al escuchar la respuesta, quedó sorprendida: “‘Con la Maite Pascal… y todavía te quiere conocer’”.

La reacción en el estudio fue inmediata. Julia Vial solo alcanzó a decir «ay, no», mientras el resto del panel comentaba entre risas que «todos los hombres son iguales».

Michael Roldán también intervino y apuntó al contraste de las mujeres. “Es de gusto amplio, porque tú con la Maite Pascal no tienen muchas cosas similares”, afirmó.

«¡Nada! No tenemos nada, porque ella es como una señora de 80 años, yo soy una mujer joven. Para que vean cómo son los hombres. Ese hombre todavía quiere conocerme», cerró en el programa de farándula.

