«Me gustaría decir…»: Jaime Coloma alzó la voz tras lluvia de críticas por polémica evaluación a Mon Laferte en Rojo

En la noche de este jueves, Mon Laferte brilló en el Festival de Viña 2026. La querida cantante nacional hizo historia tras recibir la Gaviota de Platino.

La cantante nacional volvió a cautivar a la Quinta Vergara. En este sentido, una vez más los cibernautas recordaron unas antiguas críticas que Jaime Coloma le hizo a la cantante.

Tras el éxito de Mon Laferte en Viña, a través de redes sociales diversos usuarios recordaron cuando el Coloma criticó duramente a Monserrat Bustamante en el extinto programa de talentos Rojo.

En aquella oportunidad, el rostro televisivo cuestionó la proyección de la artista. Incluso la criticó por «falta de autocrítica». Algo que ha sido motivo de burlas y recriminaciones en redes sociales.

«Qué bueno que tengas esa capacidad de autocrítica… porque vas a llegar muy lejos», le dijo Jaime Coloma a Mon Laferte en dicha oportunidad.

Jaime Coloma alza la voz

En la jornada de este viernes, en el matinal de Chilevisión «Contigo en la Mañana» hablaron del éxito de Mon Laferte. Incluso destacaron que se habría saldado una «deuda histórica» del país con la artista durante la noche del jueves.

«Había una deuda gigante con ella, después de haber pasado por Chile, en distintos escenarios importantes, llega al Festival de Viña del Mar a saldar una deuda», indicó Julio César Rodríguez.

Y en esta instancia, el panelista Vasco Moulian intervino y quiso entregar un mensaje de parte de Jaime Coloma, en el que se refirió a las críticas que le hizo en el pasado a Mon Laferte.

«Jaime Coloma me escribe. Me dice:’‘Vasco, me gustaría decir, si puedes decirlo en CHV, que me equivoqué esa vez cuando dije que no tenía mucha proyección'», indicó.

