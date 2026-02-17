Junior H en Chile 2026: ¿Cuándo es, dónde y venta de entradas para su «LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR 2026»?

¡El fenómeno del corrido tumbado da un nuevo paso en su carrera! Junior H confirmó su primera gira oficial por la región con «LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR 2026», recorrido que lo llevará por siete países en menos de tres semanas y que incluirá una esperada parada en Chile.

El anuncio llega tras un año de hitos para el artista, quien consolidó su impacto en Estados Unidos y México. En territorio estadounidense vendió más de 375 mil boletos y marcó un precedente al convertirse en el artista masculino más joven en agotar dos fechas consecutivas en el Hollywood Bowl.

En paralelo, su «MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR» rompió récords de asistencia y ventas, con cuatro presentaciones en la Plaza de Toros de México y una gira con gran parte de sus fechas agotadas, reafirmando uno de los momentos más sólidos de su trayectoria.

El crecimiento de Junior H también se refleja en cifras digitales. En 2024 volvió a ingresar al Top 10 Global de Spotify, superó los 12 mil millones de reproducciones acumuladas y se posicionó entre los artistas mexicanos más escuchados del año. Su más reciente disco alcanzó el Top 5 de Billboard Latin Albums, ampliando su presencia internacional. Además, en 2025 se consolidó como uno de los artistas más escuchados en Spotify y su nuevo tema llegó al #1 en Apple Music.

La gira comenzará en Bogotá y avanzará por Centroamérica hasta aterrizar en Santiago. Cada show contará con producción renovada, nueva dirección creativa y una escenografía expandida. El repertorio incluirá éxitos como “Y LLORO”, “ROCKSTAR”, “PIÉNSALO” y “MIENTRAS DUERMES”, además de canciones que marcarán su próxima etapa musical.

Junior H en el Movistar Arena: ¿Cuándo parte la venta de entradas?

«LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR 2026» llegará a Santiago como parte de este histórico recorrido. Los boletos para el show en Chile estarán disponibles desde el 17 de febrero a través de Puntoticket. El mexicano llegará al Movistar Arena el próximo 27 de mayo.

También puedes leer en Radio Corazón: Romeo Santos y Prince Royce aterrizarán en Chile con su «Mejor Tarde que Nunca» Tour

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google