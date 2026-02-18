Consuelo Schuster visitó Radio Corazón y presentó su nueva versión de “Te confieso” junto a Ignacio Ruiz

La cantante visitó Radio Corazón y dio detalles sobre su nueva versión de «Te confieso» junto al músico de corridos Ignacio Ruiz. Esta es una reversión de su más íntimo sencillo de su álbum Las Cartas Que Te Escribí del año 2025, en donde la artista quería volver a rehacer la canción.

«Yo creo que más que reinventarte, es más una necesidad personal, como que hay veces que a uno le dan ganas. Yo soy muy inquieta musicalmente, entonces me gusta estar probando, jugando, haciendo cosas distintas, haciendo colaboraciones diferentes (…) Desde siempre me ha gustado mezclar elementos artísticos«, señaló la cantautora.

En el espacio se mencionó cómo conoció a Ignacio Ruiz, comentado que los unió el fallecido cantante Juan Gabriel. Consuelo Schuster expresó que se conocieron en el evento del lanzamiento del álbum póstumo del cantante mexicano, donde Ignacio presento su música de corrido con elementos urbanos algo que a la cantante le llamo la atención.

Colaboración con Ignacio Ruiz

Cuando tuvo la posibilidad de colaborar con el cantante de corridos manifestó que: «Esto se va a sentir cool, creo que esto va a funcionar, el sonido de Ignacio puede ser un elemento súper interesante, super nuevo y que refresque la canción«.

Además, comentó que su compañero trajo la energía y la mística del sur, y que él «Abrazó» la canción y la hizo suya también.

«Para mi, esta es una canción completamente nueva y yo siento que para la gente también, la gente la ha recibido con mucho cariño, les gusta mucho esta versión, ya ni se acuerdan de la otra y que eso es bueno al final. Quiere decir que esta versión es el alma de la canción», cerró Consuelo Schuster.

