¿Nuevo amor en la TV? Cecilia Gutiérrez vuelve a remecer el espectáculo y revela nuevo vínculo amoroso de querido animador

Cecilia Gutiérrez sumó un nuevo capítulo a sus ya conocidas revelaciones sobre la vida privada de figuras del espectáculo. Esta vez, puso el foco en Jean Philippe Cretton.

La periodista utilizó sus historias de Instagram para exponer imágenes que darían cuenta de un nuevo romance del animador. Fiel a su estilo, abrió el debate y dejó pistas para sus seguidores.

«¿Nueva conquista de Jean Phillipe?», escribió en una de sus publicaciones, juntó a fotografías donde aparece una joven mujer en compañía del comunicador.

Según la información que maneja Gutiérrez, la mujer se llamaría Carolina y trabajaría como profesora en un gimnasio. En las imágenes se les ve compartiendo en actitud cercana y sonriente. En otra postal, la joven luce unos lentes de sol que, según los indicios, pertenecerían al animador.

Es importante destacar que el músico y periodista lleva varios años solteros. Su última relación pública fue en el año 2023, con Pamela Díaz. Desde entonces ha sido vinculado con distintas mujeres del mundo del espectáculo, aunque ninguna historia se había confirmado oficialmente.

Estas son las fotos de la supuesta nueva pareja de Jean Philippe Cretton

Cecilia Gutiérrez se ha posicionado como una de las principales fuentes de primicias en la televisión chilena. Ha revelado quiebres amorosos, nuevas parejas, embarazos y tensiones entre figuras del medio. La periodista se ha consolidado como la «reina de la exclusiva», generando repercusiones rápidamente.

Esta vez, nuevamente abrió el debate en redes sociales con los siguientes registros:

También puedes leer en Radio Corazón: Esta es la millonaria oferta que le habrían realizado a Yamila Reyna para asistir a Primer Plano tras quiebre con Américo

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google