¡Dos gaviotas!: Gloria Estefan arrasa en la primera noche de Viña 2026

La legendaria Gloria Estefan hizo vibrar la Quinta Vergara y se llevó las dos Gaviotas del Festival de Viña 2026. Con una batería de clásicos y todo su sabor latino, la cantante cubana conquistó al “Monstruo” en la edición 65 del certamen. Tras su show, el humor tomó la posta con Stefan Kramer, mientras más tarde el romanticismo llegará de la mano de Matteo Bocelli.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Tras choque de horarios! Stefan Kramer se refirió al Festival del Humor: «Intentan competir…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google