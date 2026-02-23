  • EN VIVO

¡Dos gaviotas!: Gloria Estefan arrasa en la primera noche de Viña 2026

La gran Gloria Estefan hizo vibrar la Quinta Vergara con una noche llena de éxitos. El público la ovacionó y le entregó las dos gaviotas.

23 Feb, 2026. 00:17 hrs

La legendaria Gloria Estefan hizo vibrar la Quinta Vergara y se llevó las dos Gaviotas del Festival de Viña 2026. Con una batería de clásicos y todo su sabor latino, la cantante cubana conquistó al “Monstruo” en la edición 65 del certamen. Tras su show, el humor tomó la posta con Stefan Kramer, mientras más tarde el romanticismo llegará de la mano de Matteo Bocelli.

