¡Tras choque de horarios! Stefan Kramer se refirió al Festival del Humor: «Intentan competir…»

La primera noche del Festival de Viña tendrá humor como uno de sus platos fuertes y el encargado de abrir esa categoría será Stefan Kramer en la Quinta Vergara.

En paralelo, Chilevisión emitirá el Festival de la Comedia, donde se presentará Bombo Fica. Ambos espacios coincidirán en horario, lo que instalará una competencia directa por el rating.

Durante la conferencia de prensa realizada la tarde de este domingo, Kramer abordó el escenario que enfrentará su rutina frente a la propuesta del canal vecino. El comediante aseguró que vive este momento con calma y que su foco está puesto en el trabajo previo.

Stefan Kramer sobre Festival de la Comedia de CHV

“Es tanto el esfuerzo, el trabajo, los ensayos, el querer entregar algo lindo, que creo que lo demás es parte de la competencia”, afirmó.

El imitador también comentó la estrategia televisiva detrás del evento que transmitirá Chilevisión. A su juicio, se trata de un movimiento esperable en medio de la disputa por la audiencia.

“Lo que pasa en el otro canal, como no tienen las transmisiones, intentan competir. Hay que verlo así, pero todo bien. Yo no tengo ningún drama“, señaló sobre el Festival de la Comedia, según consignó FMDOS.

Kramer, además, descartó cualquier intención de entrar en polémicas con Bombo Fica. Insistió en que su energía está centrada en el espectáculo que presentará ante el público viñamarino.

“Yo estoy muy entregado al amor, al cariño y no tengo ningún interés en polemizar nada. Entonces, que todo el mundo haga lo que estime conveniente y ahí estaremos nosotros como equipo, dando la vida“, cerró.

Así, la primera noche del certamen no solo marcará el inicio del Festival de Viña del Mar 2026, sino también una intensa disputa por la sintonía en el bloque de humor.

