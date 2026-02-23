Opiniones divididas en redes sociales luego de la rutina de Stefan Kramer en Viña 2026: «No merece ni gaviota de plata»

La rutina de Stefan Kramer en la Quinta Vergara durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 desató reacciones inmediatas. Aunque en el recinto hubo aplausos y carcajadas, en redes sociales el ambiente fue distinto.

En X, se convirtió en tendencia y acumuló comentarios divididos sobre el desempeño del imitador.

Reacciones a la rutina de Stefan Kramer

En la plataforma, varios usuarios cuestionaron el nivel de la presentación. Muchos aseguraron que la rutina no logró el impacto esperado y que faltaron momentos realmente memorables. Las críticas apuntaron, sobre todo, a la falta de risas y a un ritmo que, según ellos, no terminó de convencer.

“Creo que estamos viendo la última vez de kramer en viña”, expusieron algunos, reflejando el malestar de parte de la audiencia digital.

Otros internautas, en cambio, adoptaron una postura más moderada. Reconocieron que el humorista conectó con el público presente y destacaron que el contexto jugó a su favor. “Uff tuvo una suerte con el público. Otra noche y lo más probable es que pifiaran”, indicaron otros usuarios.

«Kramer no merece ni gaviota de plata», «No tiene sentido lo malo que es Kramer, hicieron pebre a Meruane por menos», y «malo, malo, malo», fueran algunas de las crudas reacciones.

Así, la presentación volvió a instalar el debate sobre el exigente “Monstruo” de la Quinta Vergara y el desafío que implica enfrentar uno de los escenarios más complejos del país. Mientras en el anfiteatro el show avanzó sin mayores sobresaltos, en redes sociales la discusión sigue abierta.

