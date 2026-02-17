Di Mondo revela que desde Mega le habrían pedido no hablar en Primer Plano: Este fue el ofrecimiento que le hicieron

Durante la jornada de este domingo, Di Mondo remeció la televisión con su participación en Primer Plano. En la entrevista, el socialité entregó su versión definitiva sobre su abrupta salida del reality El Internado, espacio al que ni siquiera alcanzó a ingresar oficialmente.

Hasta ahora, Di Mondo había sostenido que el conflicto con Mega habría sido debido a problemas con su visa de trabajo en Perú. Incluso, presentó una demanda. Sin embargo, en el programa impactó a todos con un antecedente más delicado.

Di Mondo revela que recibió llamada para no dar entrevista en Primer Plano

El ícono de la moda contó que vive con VIH y aseguró que, tras informar su diagnóstico, desde la señal habrían ejercido presión para marginarlo del proyecto. «Me motiva no sólo por mí, sino por que siento que Mega violó algunos de mis derechos. Me discriminaron y me trataron como mierda», afirmó.

Tras la emisión de la entrevista, Mega difundió un comunicado en el que desmintió sus declaraciones. Lejos de cerrar la polémica, Di Mondo volvió a responder. Este lunes fue a Zona de Estrellas para entregar detalles y profundizar sobre el conflicto.

En el espacio, lanzó una nueva acusación: «Como ya se había filtrado que yo iba a estar en Primer Plano… el día sábado a mediodía, un ejecutivo de Mega me llama y básicamente me pide hacer una tregua de yo no hacer la entrevista que ellos arreglarían que yo fuera a la Gala de Viña», confesó.

Además, explicó por qué decidió exponer el episodio: «¿Sabes por qué menciono eso? Porque ese comunicado estaba listo y Mega se demora horas y días para responder, pero ese comunicado lo tenían antes».

Es importante destacar que el comunicado del canal apareció la noche del domingo, mientras la entrevista se encontraba en emisión. La controversia aún sigue abierta.

