Figura del espectáculo que fue internada de urgencia revela su diagnóstico médico: «Te replanteas un montón de cosas…»

Tras varios días de preocupación entre sus seguidores, luis Mateucci reapareció en redes sociales para actualizar su estado de salud y explicar qué provocó su reciente internación de urgencia.

El argentino llegó el jueves pasado hasta la Clínica Indisa luego de presentar fuertes dolores en el pecho y problemas para respirar. En ese momento, contó que venía de una intensa carga laboral, marcada por seis eventos realizados durante un solo fin de semana.

“No sé lo que me pasó, me acaban de ingresar. Hice seis eventos el fin de semana en tres días y terminé mal… Me faltaba el aire, tuve fiebre”, relató en ese entonces.

Ahora, ya más tranquilo y recuperándose en reposo, el exchico reality compartió un video donde entregó más detalles sobre el diagnóstico médico.

“Estoy descansando, sigo en reposo. Ya con un poquito de hambre, por suerte, ya estoy comiendo”, comentó al inicio.

Luego explicó que todo se habría originado por un cuadro viral, sumado al agotamiento acumulado. “Fue estrés, y un cúmulo de cosas las que me pasaron, pero bueno, ya estoy tratado y ya estoy en plena recuperación”, señaló.

Mateucci reconoció que esta situación lo llevó a replantearse varios aspectos de su vida y ritmo de trabajo. “Cuando te pasan estas cosas, te replanteas un montón de cosas; me las estoy replanteando, pero yo soy feliz con lo que hago”, afirmó.

Las palabras de Luis Mateucci tras terminar hospitalizado de urgencia

“Cuando te pasan estas cosas hay que poner un stop y ver cómo seguir avanzando desde otra forma”, reflexionó.

Además, confesó que este complejo momento lo hizo sentirse especialmente vulnerable y extrañar a su familia. “Extraño a mi familia, extraño a mi gente que me conoce, que te apachucha, que te dé ese cariño”, expresó a través de sus redes sociales.

Para cerrar, le mandó un mensaje a sus seguidores: “Voy a estar bien, voy a levantar el peso otra vez, no me gusta verme tan flaco. Hay Mateucci para rato, así que quédense tranquilos. Yerba mala nunca muere. Los quiero mucho y gracias por preocuparse”, remató.

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