Tras graves acusaciones sobre «adicciones»: aseguran que famoso animador de TV quiere denunciar a Jordi Castell

Hace unos días, jordi Castell encendió la polémica durante su participación en el programa Tal Cual. En medio de una conversación sobre personajes «intocables» de la televisión, el opinólogo lanzó una grave acusación contra una figura del medio, aunque evitó dar nombres.

Según comento en la transmisión, la persona involucrada tendría relación con «menores de edad, excesos de droga e incluso adicciones que están siendo peligrosos».

Las declaraciones rápidamente generaron especulaciones en redes sociales y comenzaron a circular algunos nombres. Luego, Castell explicó la razón de no identificar públicamente al supuesto involucrado.

“Esos menores tienen padres, esos padres ya iniciaron acciones legales (…) esta es la razón por la que uno debe ser cauto como comunicador”, afirmó.

Uno de los rostros que apareció en los comentarios de redes sociales fue Julián Elfenbein, aunque nunca fue mencionado directamente por el panelista. En medio de la controversia, el conductor compartió una reflexión a través de sus redes sociales que llamó la atención.

“El karma dice: cuando destruyes la vida de alguien con mentiras, no esperes que la verdad te trate con suavidad cuando te alcance. Porque lo hará, tarde o temprano…”, publicó.

Nuevos antecedentes sobre Julián Elfenbein

Ahora, la periodista Paula Escobar entregó nuevos antecedentes sobre el estado anímico del rostro de TV, quien se encuentra fuera de pantalla.

Durante el programa Que te lo Digo, la comunicadora aseguró que el impacto de la situación habría sido fuerte para Elfenbein.

“Lo que yo he reporteado es que Julián Elfenbein no estaría triste, sino devastado con todo lo que sucedió la semana pasada”, comentó.

Luego agregó que la publicación compartida por el animador tendría directa relación con la controversia.

“Julián sube esta historia y también podemos decir que se aduce a todo lo que se comentó la semana pasada (…) Acusa recibo, yo no vi a ningún otro animador subir esto”, señaló.

Por su parte, Sergio Rojas insinuó que habría conversado con el conductor de televisión y reveló una eventual decisión judicial. «Está esperando que Jordi Castell lo nombre para interponer una acción judicial en su contra», cerró el comunicador.

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