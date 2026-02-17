Morat regresa a Chile con «Ya es Mañana World Tour»: Fecha, recinto y venta de entradas

¡Atención fanáticos! La banda colombiana Morat confirmó su esperado regresó a Chile, esto en el marco de su gira internacional «Ya Es Mañana World Tour», que los trae de vuelta al país tras un año especialmente significativo en su carrera.

El 2025 marcó un antes y un después para la agrupación oriunda de Bogotá. Morat obtuvo su primer Latin Grammy Awards en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” gracias a su disco “Ya es Mañana”, consolidando así su posición como una de las bandas de pop rock en español más influyentes del último tiempo. Con este reconocimiento, el grupo llega a Santiago en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria.

La última vez que Morat pisó suelo chileno fue en octubre del año pasado en la Quinta Vergara, en un concierto que su fanaticada recuerda como uno de los más emotivos. Meses antes, en febrero, también se habían presentado en el mismo recinto como parte del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en el marco de su versión 64°, dejando una huella imborrable en la Ciudad Jardín.

Morat regresa a Chile: ¿Cuándo es, dónde y venta de entradas?

Ahora, el cuarteto regresa a Santiago el 8 de septiembre con un show en el Movistar Arena. El concierto promete una narrativa integral que combina narrativa musical, una cuidada puesta en escena y una conexión directa con el público.

La preventa de entradas comenzará el día viernes 20 de febrero desde las 10:00 a través del sistema Puntoticket. En tanto, la venta general iniciará el domingo 22 de febrero a las 10:30 horas o una vez agotando el stock disponible en preventa.

