¡Luto en el mundo del cine! Muere destacado actor a los 95 años: «Para mí, lo era todo…»

El cine esta luto, el pasado lunes 16 de febrero se comunicó el fallecimiento del actor Robert Duvall, a la edad de 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, junto a sus familiares.

El mensaje fue difundido a través de su viuda, la actriz y cineasta argentina Luciana Duvall. «Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo«, escribió.

Además, señaló que: «Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban», según el medio DW.

Ante esto, la familia pidió que los que quieran homenajearlo, pueden hacerlo como en la forma que él disfrutaba. Contando una buena historia junto a sus amigos, viendo una gran película o apreciando la belleza del mundo al salir de paseo.

Trayectoria cinematográfica de Robert Duvall

Robert Duvall interpretó diversos papeles, desde vaqueros hasta militares. Entre sus actuaciones más destacadas está la de Tom Hager en El Padrino (1972). Asimismo, en el filme Apocalipsis ahora (1979), con su celebre frase de «Amo el olor del napalm por la mañana» y en El don del coraje (1979). Pero entre sus últimas películas esta Garra y Los crímenes de la academia, ambas estrenada en 2022.

A lo largo de su trayectoria obtuvo múltiples galardones como el Premio Óscar al Mejor Actor por su interpretación en Tender Mercies (1983), en donde también cantó. Además, ganó cuatro Globos de Oros y dos Emmy, entre otras distinciones.

