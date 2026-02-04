Querida actriz chilena despierta preocupación por su delgadez tras publicar fotos en redes sociales: «Le puede dar algo…»

Carolina Arregui volvió a generar conversación en redes sociales. Esta vez, no por un nuevo proyecto televisivo, sino por una publicación previa a su paso por los Premios Caleuche 2026.

La actriz chilena compartió una serie de fotografías mientras se alistaba para la ceremonia. En las imágenes, se le ve sonriente y elegante. Muchos seguidores destacaron su belleza y trayectoria. Sin embargo, otro grupo puso el foco en un detalle que no pasó inadvertido: su evidente delgadez.

Preocupación por registro de Carolina Arregui

Los comentarios se multiplicaron rápidamente y varios expresaron preocupación. “Eres linda, pero estás muy delgada”, escribió una usuaria. Otra persona agregó: “Es muy linda pero está demasiado delgadita, le puede dar algo”.

Algunos mensajes fueron aún más directos. “Parece otra, no la que conocí”, señaló una seguidora. En otra respuesta se leía: “Que los cercanos se preocupen de que esté alimentada con preocupación!”.

Frente a esas opiniones, también surgieron voces que pidieron respeto y empatía. Varias personas cuestionaron el énfasis en el físico y defendieron a la actriz.

“Por favor, hablemos de su simpatía, de su profesionalismo, espíritu y grandeza, el resto es SOLO materia”, comentó una seguidora en la publicación.

Otra usuaria fue más tajante: “Déjenla tranquila!!! Nadie tiene el derecho de opinar de los demás. Ocupen su tiempo en sus vidas no en comentar de los famosos”.

El debate continuó con mensajes que llamaron a considerar el momento personal que vive la intérprete. “¿Qué tienen en la cabeza? Sobre todo algunas mujeres, de comentar lo delgada que está, en vez de tratarla con palabras bonitas. Recientemente perdió a su marido, ¿qué esperan?”, cuestionó otra seguidora.

La publicación, que originalmente buscaba mostrar un momento previo a una premiación, terminó abriendo una discusión más profunda sobre los límites de la opinión en redes sociales y el trato hacia las figuras públicas.

Vale destacar que recientemente, Carolina Arregui perdió a su marido, Roy Sothers, luego de enfrentar un cáncer.

