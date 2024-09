Intentó ir a buscarla al colegio: Julia Vial recuerda a fan que se obsesionó con su hija

La noche de este viernes se estrena un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, en el que Martín Cárcamo conversó con Julia Vial sobre su extensa carrera en televisión, además de lo que ha vivido junto a su familia.

Es en este contexto que, la animadora recordó lo complejo que resultó para ella en un primer momento el diagnóstico de Síndrome de Down de su hija mayor.

«El doctor me hace la ecografía, me dice ‘sí, la guagua tiene trisomía. Reza para que sea down’, y se va. Fue como un balde de agua fría, yo tenía 32 años y nunca nos pusimos en ese escenario. Yo salí de esa consulta llorando, no entendiendo nada, sola, estaba como noqueada, como que me pegaron un combo», comenzó señalando Julia Vial

Pero cuando le contó a su familia, su reacción la hizo cambiar el chip. «Me dijeron ‘Ya, ¿y? ¿Cuál es el punto? Lo que importa es que estás embarazada, saquemos la champaña’. Ahí me di cuenta de que estaba puro dando jugo. Y desde entonces me puse a pensar, investigar y ver cómo hacer que mi hija fuera lo más feliz posible, lo más independiente posible y la mejor persona posible. Ahí partió otra Julia, otro embarazo, otro proceso».

El complejo escenario que vivió Julia Vial con su hija

Pasando a otro tema, Julia Vial recordó un incidente que la hizo sentir temor por la integridad de su hija hace algunos años, cuando una fanática suya con discapacidad intelectual empezó a abordarla a la salida del canal para preguntarle por Julia.

«Tenía una fascinación y era muy insistente en que quería ver a la Juli, que quería tomarse una foto con ella. Hasta que no sé cómo averiguó el colegio de la Juli, llegó allá y dijo que yo la había mandado a buscar a la Julia», cuenta la periodista.

Cuando la llamaron del colegio para decirle, la animadora llegó rápidamente y retó a la joven. Luego, ya en casa, dio con un hermano de la mujer y le contó lo ocurrido. «Le dije que yo entendía que no había maldad involucrada, pero que esto a los ojos de otras personas iba a terminar con ella presa, entonces tenía que hablar con su hermana para que eso no volviera a ocurrir. Y nunca más volvió».

«Le bajé el perfil y no lo denuncié porque yo entendía que ella tenía una discapacidad, entonces si mi hija mañana tuviera que enfrentar una situación similar, me gustaría que algún familiar explicara el contexto antes de tener que ir a Carabineros o Tribunales», explicó.

A raíz de esta complicada situación, es que Julia Vial tomó la decisión de no volver a subir fotos a redes sociales de su hija donde se vea su rostro.