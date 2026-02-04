Chayanne en Chile 2026: estos son los teloneros que se presentarán en los eventos

El cantante conocido por sus canciones como «Torero» o «Dejaría todo», viene a Chile y tiene fechas para este mes en su tour «Bailemos Otra Vez», siendo la primera el 7 de febrero en el Estadio Ester Roa de Concepción.

El 11 de febrero en Viña del Mar, en el Estadio Sausalito y por último en Santiago en el Estadio Nacional para el día del amor, 14 de febrero.

El valor de la entradas varias según la región, pero los precios van desde los $25.000 mil hasta los $265.000 mil y las puedes conseguir a través de TicketMaster. Aunque hasta el momento las entradas con descuento para clientes Entel se han agotado. Aun quedan las de venta general para cada concierto.

¿Quiénes son los teloneros?

El cantante que lleva más de 40 años de carrera y con millones de álbumes vendidos alrededor del mundo, viene a Chile acompañado de artistas como Charly Benavente que se presentara en Concepción. El cantautor fue representante en el Festival de Viña en el año 2024 en la Competencia Internacional con su canción «Arauco».

Por otro lado, el artista Cristóbal Briceño, cantante y compositor de Ases Falsos y Fother Muckers, y que además toca junto a Los Mil Jinetes y Las Chaquetas Amarillas, será el telonero del bailarín del amor en Viña del Mar.

En Santiago, las encargadas de abrir el concierto son Catalina y Las Bordonas de Oro, quienes se destacan por sus boleros y música latinoamericana.

