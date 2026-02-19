Caso Dino Gordillo: Padre de la presunta víctima asegura tener pruebas y confirma edad de la niña

La controversia que rodea a Dino Gordillo en el Festival de La Naranja de Villa Alegre sumó nuevos antecedentes y ya tiene un capítulo judicial.

Durante el evento, el humorista habría besado en el escenario a una joven que participaba en la entrega de premios. En un principio, el episodio generó críticas en redes sociales. Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando se conoció que la involucrada es una menor de edad.

Padre de la niña involucrada alza la voz y afirma tener pruebas en contra del humorista

Luego de presión de autoridades comunales, la municipalidad presentó una denuncia por abuso sexual contra el comediante.

En el programa Hay Que Decirlo, el padre de la adolescente entregó su versión y aclaró un dato clave: «La menor tiene 13 años y cumplirá 14 recién en agosto de 2026».

Según explicó en el espacio el abogado Claudio Valdivia, la edad es determinante en este tipo de casos. «Cambian las figuras penales y la gravedad. Los tiempos cambiaron y lo que era socialmente aceptable hace 10 años, hoy ya no lo es», señaló.

Asimismo, el padre describió lo ocurrido como que a su hija «le robaron un beso». Además, aseguró que tanto él como la madre del menor estaban presentes cuando sucedió el hecho.

Otro antecedente relevante es que los padres no solo presenciaron el momento, sino que también lo grabaron. Ese registro podría convertirse en una prueba clave dentro de la investigación.

También puedes leer en Radio Corazón: Actores, influencers y cantantes: Estos son los participantes confirmados para la nueva temporada de Fiebre de Baile

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google