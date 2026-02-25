Lollapalooza Chile 2026: Esta es la programación del Kidzapalooza

El Lollapalooza Chile 2026 es un festival de música en donde participan diversos artistas nacionales como internacionales.

Asimismo, el festival ha abierto paso para que los más pequeños puedan disfrutar de la música, ciencia, cultura y entretención. El evento está pensado para pasar un momento en familia. Se trata de Kidzapalooza, un «festival dentro del festival».

El encuentro que se realizará en el Parque O’Higgins los días 13, 14 y 15 de marzo tendrá actividades para niños y acompañantes. Entre las propuestas están los talleres de arte, música, ciencia, deporte, teatro y circo. Además, contará con juegos infantiles, lectura, concursos de disfraces y pasacalles.

Ahora bien, en la cartelera para esta versión del Kidzapalooza Chile 2026, estarán presentes los reconocidos 31 Minutos, School of Rock, Wassa Wassa Africa, Caleuchistico, Otroarte Música y Tikitiklip. Además, esta vez se suma al line-up. Despertando las neuronas, una iniciativa que busca que los niños aprendan a través de los juegos y la música.

¿Qué actividades habrá en el Kidzapalooza?

Por otra parte, entre las actividades que se presentarán está «Juega y Aprende», donde Play & Recycle fomenta la educación ambiental en base al reciclaje. Por otro lado, Rock & Mudadores dispondrá de mudadores, microondas, hervidores y zona de lactancia para mayor comodidad.

También estará la dinámica del Bosque Mágico, que trata de un espacio circense en donde los niños podrán aprender malabares, equilibrio y acrobacia guiados por artistas profesionales. Asimismo, la ciencia se hace presente con «Ciencia en Vivo», en donde tendrá la participación de museos como MIM, Planetario, Museo Nacional de Historia Natural, Museo Bellas Artes, Museo Histórico, entre otras entidades.

A ello se suman las Olimpiadas Especiales, en donde se realizarán talleres junto a atletas que además contará con un muro de mensajes participativo, mientras que Team Chile desarrollará actividades y juegos como tiro al blanco, hockey y básquetbol.

Cabe señalar que las actividades se desarrollan entre las 15.30 y 19.30 horas. Y que los niños menores de 10 años ingresan gratis y deben estar acompañados de un adulto (con pulsera).

